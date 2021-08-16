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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«شرطة مكة» تقبض على 8 مقيمين سرقوا كيابل قيمتها 300 ألف ريال

«شرطة مكة» تقبض على 8 مقيمين سرقوا كيابل قيمتها 300 ألف ريال
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تواصل- فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (8) مقيمين من الجنسية النيجيرية، اثنان من مخالفي نظام الإقامة، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، بين العقدين الثاني والخامس من العمر، ارتكبوا (37) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الكيابل من مبان تحت الإنشاء بمحافظة الطائف، وبيعها في محل سكراب يعمل فيه المقيم البنجلاديشي، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (300,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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