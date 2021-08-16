ضبط 81 إمرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بـ«صامطة»

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أعلنت شرطة منطقة جازان، اليوم الاثنين، ضبط (81) إمرأة في إحدى قرى محافظة صامطة في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفي التفاصل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (81) إمرأة في إحدى قرى محافظة صامطة، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأضاف متحدث شرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أنه وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.