«البيئة» تطلق خدمة تعويض ودعم الصيادين.. تعرّف على الشروط

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة تمكن الصياد الحرفي وعامل الصيد من التقديم للاستفادة من الدعم المقدم من برنامج دعم الصيادين.

ووضعت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، بعض المتطلبات والشروط للحصول على الخدمة وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على رخصة صيد “حرفي” أو رخصة عامل صيد سعودي “بحار سعودي” ويكون مباشراً لمهامه بنفسه، كذلك ألا يشغل الصياد التقليدي “الحرفي” أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

واشترطت الوزارة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وألا يملك أكثر من قارب واحد، على ألا يتجاوز طول القارب 10 أمتار، وألا يكون على كفالته أي عامل صيد أجنبي.

كذلك ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم 9 آلاف ريال، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشرة 54 ألف ريال سنويًا لكافة البرامج، وأيضًا ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج.

وأشارت إلى أنه على الراغبين في الحصول على الخدمة تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة مهنة الصيد “وثائق معتبرة لدى البرنامج”، والالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج، وأن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ويكون مسجلاً في المنصة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة ضرورة استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، ورفع طلب التعويض أو الدعم على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

ولفتت إلى أنه يجب أن يكون المستفيد داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من التعويض، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة لمخالفته أي حكم من أحكام نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية خلال فترة استحقاق الدعم.