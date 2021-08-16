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«وزارة الصناعة» توضح مزايا برنامج «تحفيز التوطين» بالقطاع الصناعي

«وزارة الصناعة» توضح مزايا برنامج «تحفيز التوطين» بالقطاع الصناعي
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، فوائد ومزايا برنامج تحفيز التوطين في القطاع الصناعي.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن البرانامج يأتي ضمن خطة رفع معدلات التوطين في القطاع الصناعي وزيادة جاذبية وظائفه لأبناء وبنات الوطن.

وأوضحت أن “برنامج تحفيز التوطين في القطاع الصناعي” يقدم عدداً من المزايا تشمل دعم رواتب الموظفين وتأهيلهم.

وبينت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنه يمكن للمستثمر الصناعي الاستفادة من هذه الحوافز من خلال الرابط (اضغط هنا).

 

 

 

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