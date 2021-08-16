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الولايات المتحدة تعلق عمليات الإجلاء من «كابل» لحين تأمين المطار (فيديو)

الولايات المتحدة تعلق عمليات الإجلاء من «كابل» لحين تأمين المطار (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم الاثنين، تعليق عمليات الإجلاء من “كابل” بأفغانستان حتى تأمين المطار.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن الجيش الأمريكي أن 7 أشخاص قتلوا في مطار “كابل” بسبب الفوضى التي اندلعت أثناء رحيل الأمريكيين، ومحولات الأفغان الصعود إلى الطائرات المغادرة.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس”، إلى أن العدد يشمل الأشخاص الذين سقطوا من طائرة أمريكية تعلقوا بها وسقطوا منها بعد دقائق من تحليقها.

ونشرت وسائل الإعلام الأفغانية لقطات تظهر أشخاصا يسقطون من طائرة نقل أمريكية تقلع من “كابل” يفترض أنهم أفغان، حاولوا الهروب من “كابل” متعلقين بهيكلها من الخارج.

وشهد مطار العاصمة الأفغانية “كابل” فوضى عارمة حيث توجه آلاف الأفغان إلى المطار في محاولة للخروج من البلاد.

يأتي ذلك عقب سيطرة حركة طالبان الأحد، على أفغانستان بشكل كامل، في وقت تسعى البعثات الغربية إلى ترحيل أطقمها وموظفيها العسكريين والمدنيين عبر مطار “كابل”.

 

 

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