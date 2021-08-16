«غرفة المدينة» تعلن عن 100 شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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غرفة المدينة توفر أكثر من (100) وظيفة لحملة الدبلوم فما فوق في (الرياض، جدة، مكة المكرمة) – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مأمور/ـة سنترال. (100 وظيفة – الرياض)
– درجة الدبلوم في أياً من التخصصات الصحية وما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– العمل بقطاع المستشفيات لدى شركة مشغلة لوزارة الصحة.
– إجازة يومين أسبوعياً.
2- محاسبة. (وظيفتان – مكة المكرمة)
– درجة الدبلوم في تخصص المحاسبة وما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة السابقة.
3- محاسب. (وظيفتان – جدة)
– درجة الدبلوم في تخصص المحاسبة وما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
4- مندوب مبيعات (وظيفة – الرياض)
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص هندسة معمارية.
– يفضل أن يكون المتقدم حديث التخرج.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للغرفة:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا )