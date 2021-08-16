سائق يقطع الإشارة الحمراء ويعرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام سائق مركبة بقطع الإشارة الحمراء، معرضاً حياة الآخرين للخطر.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، حتى لا يتعرض السائق لغرامات، وكذلك لتفادي وقوع الحوادث.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.