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توقعات بتصميم مبتكر لكمبيوتر مايكروسوفت «Surface Book» الجديد

توقعات بتصميم مبتكر لكمبيوتر مايكروسوفت «Surface Book» الجديد
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير صادر عن “ويندوز سنترال” أن شركة  مايكروسوفت تعمل على جهاز كمبيوتر محمول جديد ليكون الجيل الأحدث من جهازها السابق Surface Book 3 ومن المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام .

واوضح التقرير أنه من المحتمل أن يطلق على الجهاز الجديد اسم  Surface Laptop 4 ، ومن المتوقع أن يتميز بأحدث مواصفات وميزات الجيل. ومع ذلك ، يشير تقرير جديد إلى أن الشركة قد تجلب تصميمًا وآلية جديدة للمفصلة، وفقاً لموقع “indiatimes”.

ويتوقع تقرير “ويندوز سنترال” أيضًا بأن الكمبيوتر المحمول قد لا يكون الوريث المباشر لجهاز Surface Pro 3. بدلاً من ذلك يمكن أن يحمل اسماء مقترحة مثل Surface Book Pro أو Surface Book Studio. رغم عدم وجود دليل متاح لهذه الأسماء .

من المفترض أن يتميز Surface Book 4 بشكل جديد وتصميم مفصلي. وتستند المعلومات إلى براءة اختراع حديثة قدمتها الشركة ووفقًا لهذا ، قد تتخلى مايكروسوفت عن التصميم القابل للفصل لـ Surface Book وتتجه نحو تصميم يشبه Surface Studio.

تُظهر الصورة من طلب براءة الاختراع أنه يمكن سحب الشاشة للأمام والخلف حسب الحاجة. لن يضيف هذا المزيد من المرونة فقط كجهاز كمبيوتر محمول من فئة “Pro” ، بل سيسمح أيضًا لشركة Microsoft بتقديم تصميم داخلي قوي جدًا إلى المجموعة.

لذلك ، يمكننا أن نتوقع رؤية معالجات ثمانية النواة أقوى بكثير مثل العروض المتميزة الأخرى في السوق من مجرد وحدات المعالجة المركزية رباعية النوى. يشاع أيضًا أن الجيل القادم من Surface Book سيحتوي على رسومات سلسلة Nvidia GeForce RTX.

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