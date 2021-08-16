مع انتصاف شهر أغسطس.. متى تعتدل الأجواء في المملكة؟ (تقرير)

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مع انتصاف شهر أغسطس وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية تجاوزت الـ 50 مئوية، في بعض المناطق، يترقب الجميع موعد تراجع درجات الحرارة واعتدال الأجواء.

وفي هذا السياق، أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الاثنين في مصايف المملكة.

وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 35 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي :

– أبها 32

– بلجرشي 32

– الباحة 31

– الهدا 30

– تنومة 30

– النماص 29

– الشفا 29

– بللحمر 29

– بللسمر 28

– جبال فيفا 27

– السودة 24

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى مناطق (نجران، مكة المكرمة)، وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة).

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

نحن الآن في أواخر الأيام القيضية

وينتهي القيظ مع نهاية شهر#محرم

وحينذاك نبدأ نحس ببرودة آخر الليل

فموسم سهيل (12 محرم-20 أغسطس)

هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدلpic.twitter.com/2AxqPV1C1j — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq)August 13, 2021

• موعد انتهاء القيظ

في سياق متصل، توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بمشيئة الله، انتهاء حالة القيظ مع نهاية شهر الله المحرم.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” “نحن الآن في أواخر الأيام القيظية، وينتهي القيظ مع نهاية شهر محرم، وحينذاك نبدأ نحس ببرودة آخر الليل”.

وأضاف د. خالد الزعاق “موسم سهيل يبدأ من 12 محرم ويستمر حتى 20 أغسطس، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.

• اعتداء الأجواء نهاية أغسطس

كما توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تبدأ درجات الحرارة في الهبوط التدريجي مع انتهاء شهر أغسطس الجاري.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: إن شهر أغسطس وهو الشهر الثامن من شهور السنة الميلادية ، وأحد السبعة الشهور التي يتكون من 31 يوما، وفيه تشتد الحرارة”.

وأضاف الزعاق: إن شهري يوليو وأغطس من أحر شهور السنة في البلدان العربية، وموجات الحر تموج خلال الستين يوماً، ولم يبق سوى 30 يوم ويبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة تباعا مع مرور الأيام.

وتابع د. خالد الزعاق أن العرب قديما كانوا ينتظرون النصف الثاني من أغسطس حيث يبدأ موسم سهيل وتبدأ الأجوال في الاعتدال مع تراجع درجات الحرارة بشكل تدريجي.

• الزئبق وقياس درجة حرارة الطقس

وكشف الزعاق، أيضا عن علاقة عنصر الزئبق بقياس درجات الحرارة والضغط في حالة الطقس.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” أن معدن الزئبق هو سائل لا يمكن الإمساك به، ولونه فضي يميل إلى الأزرق ، مشيراًإلى أن العلماء استخدموا الزئبق في قياس درجة الحرارة والضغط لدقة الزئبق وحساسيته.

وأكد الزعاق أن الزئبق هو العنصر الأدق في القياس بالنسبة للطقس أيضاً، لأنه عنصر طبيعي ويحاكي الطبيعة، لافتًا إلى أن الطقس كجسد الإنسان له ضغط ورطوبة وحرارة، وترتكز التنبؤات المستقبلية للطقس على هذه العناصر الثلاثة.

وبين أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة وانخفض الضغط وتحركت الرياح، يأتي “المنخفض الجوي”، وهو حالة من عدم الاستقرار، أما ارتفاع الضغط الجوي ففيه حالة من الاستقرار في الطقس.

• سد النهضة وأجواء المملكة

في سياق متصل نفى، د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أي تأثير لسد النهضة الإثيوبي على أجواء وأمطار المملكة العربية السعودية.

وقال المسند، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “بدأ العمل في سد النهضة الأثيوبي The Renaissance Dam على نهر النيل الأزرق في إثيوبيا عام 2011، ويقع السد على بعد 15 كم من الحدود الإثيوبية السودانية، والهدف من السد هو توليد الكهرباء في إثيوبيا، وتصدير الفائض منه إلى إلى البلدان المُجاورة، وقد يكون السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، والسابع على مستوى العالم.

وتابع المسند: “ومتوقع عند إمتلاء السد أن يشكل بحيرة طولها 246 كلم، ومساحتها 1874 كلم2، وتبعد عن الساحل الغربي السعودي نحو 1000كم، والسؤال المطروح هنا ما مدى تأثير والسؤال المطروح هنا ما مدى تأثير هذه البحيرة الصناعية على أمطار السعودية؟

وأجاب د. عبدالله المسند بقوله: “الجواب: البحيرة أصغر وأبعد من أن تؤثر على أجواء إثيوبيا نفسها، أو السودان فضلاً أن تؤثر على أجواء السعودية، حتى لو كانت بحيرة سد النهضة أكبر من الواقع بعشر مرات فلن يؤثر هذا على طقس السعودية، بل أذهب إلى أبعد من هذا حتى لو أصبحت البحيرة بحجم بحيرة ميشيغن شمال الولايات المتحدة (58000كم2) أيضاً لن تؤثر على طقس السعودية وسيكون التأثير المتوقع محلياً حول البحيرة فقط، متمثلاً بانخفاض طفيف بدرجة الحرارة نهاراً وارتفاعها مساء، وارتفاع درجة الرطوبة النسبية حول البحيرة، وربما يؤثر محلياً على زيادة الأمطار فوق البحيرة وما حولها فقط، وعليه فالتأثير سيكون طفيفاً ومقتصراً على البحيرة وتخومها، ولن يتأثر طقس السودان ولا مصر ولا اليمن نتيجة لبحيرة سد النهضة فضلاً عن المملكة”.



وقال المسند: “من يدعي أن بحيرة سد النهضة ستؤثر على أجواء وأمطار السعودية مثله مثل من يدعي أن بحيرة منتزه سلام في الرياض (مساحتها 0.033كم2) تؤثر على كمية الأمطار في منطقة الرياض، ثم إن العوامل الطبيعية التي قدرها الخالق ـ عز وجل ـ والمؤثرة على الأمطار في السعودية عوامل ومكونات كبرى وعظمى على مستوى محيطات وبحار كالمحيط الأطلسي، والبحر المتوسط، وبحر العرب، والمحيط الهندي، ونسبياً البحر الأحمر، حتى الخليج العربي أثره محدود، وعليه أقول: أين الثرى من الثريا؟ والسها من سهيل؟ لمن تطلّع إلى أثر ستتركه بحيرة سد النهضة الأثيوبي على طقس السعودية؟

وختم د. عبدالله المسند بقوله “ومن جهة أخرى بحيرة السد العالي المصرية وهي بحجم يفوق بحيرة سد النهضة الأثيوبي، حيث يبلغ طولها نحو 500 كلم، ومساحتها نحو 6000 كلم2، وبعدها عن الساحل الغربي السعودي نحو 500كم، في حين يبلغ طول بحيرة سد النهضة عند امتلائها نحو 246 كلم، ومساحتها المتوقعة 1874 كلم2، وبعدها عن عن الساحل الغربي السعودي نحو 1000كم، ومع هذه الفروق كلها وهي لصالح بحيرة السد العالي لم نر لها أثراً على أجواء وأمطار جنوبي مصر أو شمالي السودان فضلاً على غربي المملكة .. هذا والله وحده أعلم”.