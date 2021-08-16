الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«وزارة العدل» تطلق البوابة القضائية العلمية الرقمية

«وزارة العدل» تطلق البوابة القضائية العلمية الرقمية
0

تواصل – واس:

أطلقت وزارة العدل البوابة القضائية العلمية، التي تعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية، تتيح للجميع بمن فيهم أطراف العملية القضائية من محامين ومهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على جميع الأحكام التجارية – المكتسبة للقطعية – الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة.

وتستهدف البوابة القضائية العلمية تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع.

وبيّن مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى أن البوابة تمثل منصّة رقمية معتمدة لنشر الأحكام القضائية، وتتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلاً على نشر الأنظمة والاتفاقات، والأوامر والقرارات، والأبحاث العلمية، واللوائح والتنظيمات والتعاميم، وغيرها من الوثائق القانونية.

وتضم البوابة القضائية العلمية حاليًا أكثر من 30,000 حكم قضائي، وأكثر من 2,500 تصنيف موضوعي، وقسمت محتويات البوابة إلى ستة أقسام رئيسية، هي: جميع أحكام المحاكم التجارية واستئنافها، وجميع أحكام الدوائر التجارية بالمحكمة العليا، وأحكام الإفلاس، ووثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ووثيقة نظام الإجراءات الجزائية، والتقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات.

وتستهدف البوابة القضائية العلمية: القضاة، وأطراف الدعوى، والمحامين، وأعضاء النيابة، وأعوان القضاة، والأكاديميين، وطلاب الدراسات العليا، وللاستفادة من البوابة يمكن الدخول على الرابط: (هنا).

الصورة

مواد ذات صلة

«الضمان الصحي»: وثيقة التأمين الموحدة تغطي الأجهزة الطبية بشرط وحيد

«الضمان الصحي»: وثيقة التأمين الموحدة تغطي الأجهزة الطبية بشرط وحيد

«العدل»: تفعيل أجهزة الخدمات الذاتية «ناجز» في سجون المملكة كافة (فيديو)

«العدل»: تفعيل أجهزة الخدمات الذاتية «ناجز» في سجون المملكة كافة (فيديو)

«توكلنا» يضيف خدمة الاستعلام عن النتائج الدراسية

«توكلنا» يضيف خدمة الاستعلام عن النتائج الدراسية

«الحج والعمرة»: خدمة نقل المعتمرين غير متوفرة حالياً من مركزي «كدي والجمرات»

«الحج والعمرة»: خدمة نقل المعتمرين غير متوفرة حالياً من مركزي «كدي والجمرات»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>