الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«هدف»: برنامج «توافق» يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

«هدف»: برنامج «توافق» يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
0

تواصل – فريق التحرير:

يدعم برنامج عمل الأشخاص ذوي الإعاقة “توافق” أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وكذلك تطوير بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم، بهدف تشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم مع توفير خدمات التسهيل والمساندات التيسيرية لهم.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال، للاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والتأهيل والتوظيف التي يدعمها برنامج “توافق”، وذلك بزيارة صفحة البرنامج في الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط:هنا.

ويسعى برنامج “توافق” إلى تشجيع توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل في القطاع الخاص وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، مع التركيز على أهمية حصولهم على الخدمات التيسيرية المساندة للقيام بمهامهم الوظيفية، والحرص على تهيئة بيئات العمل لتكون مساندة لتسهيل قيامهم بمهام ومتطلبات الوظيفة.

يشار إلى أن الصندوق ومن خلال برنامج “دعم التوظيف”، يقدم دعماً إضافياً للمنشآت بواقع 10% ويشمل أجور الموظفين والموظفات السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى دعم البرنامج، الذي يبدأ من 30% ويصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف، كما يوفر الصندوق عدد من الدورات التدريبية عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، التي تم تكييفها لتتلائم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لتطبيق معايير سهولة النفاذ لبوابة طاقات والتي من خلالها يستطيع ذوي الإعاقة التقديم على الفرص الوظيفية المتاحة وبرامج الصندوق المتنوعة.

الصورة

مواد ذات صلة

برنامج صباحي جديد من «جوجل» لمساعدة تلاميذ المدارس.. تعرف على مميزاته

برنامج صباحي جديد من «جوجل» لمساعدة تلاميذ المدارس.. تعرف على مميزاته

«هدف» يوضح شروط الاستفادة من برنامج «دعم الشهادات المهنية الاحترافية»

«هدف» يوضح شروط الاستفادة من برنامج «دعم الشهادات المهنية الاحترافية»

مؤسسة الحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

مؤسسة الحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

تنويه مهم من «هدف» بشأن إعلان الوظائف الشاغرة عبر بوابة «طاقات»

تنويه مهم من «هدف» بشأن إعلان الوظائف الشاغرة عبر بوابة «طاقات»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>