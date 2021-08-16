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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى «أرامكو الطبي»

وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى «أرامكو الطبي»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار خدمات المرضى.

– طبيب الأمراض الجلدية.

– منسق أول الفئات.

– منسق الفئة.

– مساعد محلل وظيفي لتقنية المعلومات.

– محلل معلوماتية.

– محلل أول تقني لتقنية المعلومات.

– مساعد تقني مختبر.

– طبيب أمراض القلب.

– مساعد مستشار الصحة البيئة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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تنويه مهم من «هدف» بشأن إعلان الوظائف الشاغرة عبر بوابة «طاقات»

تنويه مهم من «هدف» بشأن إعلان الوظائف الشاغرة عبر بوابة «طاقات»

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