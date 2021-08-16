وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى «أرامكو الطبي»

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار خدمات المرضى.

– طبيب الأمراض الجلدية.

– منسق أول الفئات.

– منسق الفئة.

– مساعد محلل وظيفي لتقنية المعلومات.

– محلل معلوماتية.

– محلل أول تقني لتقنية المعلومات.

– مساعد تقني مختبر.

– طبيب أمراض القلب.

– مساعد مستشار الصحة البيئة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.