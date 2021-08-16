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توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى مناطق (نجران، مكة المكرمة)، وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن يطرأ تحسن في درجة الحرارة بانخفاض طفيف من”3″ لـ “4” درجات عن الأيام الماضية وأمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، ورياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشرقية والغربية -إلا أن يصرفها الله- .

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