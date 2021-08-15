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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«ترامب» يدعو «بايدن» للاستقالة على خلفية الوضع في أفغانستان

«ترامب» يدعو «بايدن» للاستقالة على خلفية الوضع في أفغانستان
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تواصل – وكالات:

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في بيان الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن إلى تقديم استقالته.

وقال ترمب في بيان مقتضب بعد أحداث أفغانستان أمس: لقد حان الوقت لكي يستقيل جو بايدن.. إنه عار لما سمح بحدوثه في أفغانستان، جنباً إلى جنب مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، والاقتصاد المعطل.

وأضاف الرئيس السابق إن جو بايدن لم ينتخب بشكل شرعي.

يذكر أنه خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

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