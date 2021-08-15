ماذا تعرف عن طنين الأذنين؟ وهل يسبب الصمم؟

تواصل – وكالات:

يؤكد الأطباء أن طنين الأذنين، الذي يظهر على شكل رنين في الأذنين، عادة ما يكون مؤقتًا، لكن البعض يعانون من الأعراض بشكل دائم وتسبب حالة من الألم وقد تحدث الأعراض لدى شخص من كل 10 أشخاص.

وفي بعض الأحيان، يشعر المصابون بأن طنين آذانهم يزداد سوءًا مع مرور الوقت، واعتمادًا على شدة الطنين، قد يتداخل أحيانًا مع قدرة المريض على سماع أصوات أخرى، والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة سوف يسمعون صوتًا يبدو أنه صادر من رؤوسهم.

وقد تظل الأصوات ثابتة، أو تأتي وتذهب، أو تظهر في إحدى الأذنين أو كلتيهما.

وهناك عدة أسباب محتملة لطنين الأذنين، وتشمل:

– فقدان السمع

– مرض منيير

– اضطرابات الغدة الدرقية أو مرض السكري أو التصلب المتعدد

– القلق أو الاكتئاب

– بعض الأدوية، بما في ذلك العلاج الكيميائي والمضادات الحيوية والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات والأسبرين.

وغالبًا ما يبدأ طنين الأذن بعد فقدان السمع، لكنه لن يسبب المزيد من الضرر وفقًا للخبراء.

وقال أخصائي السمع بول جاكسون لصحيفة إكسبريس البريطانية إن طنين الأذن ليس خطيرًا ولكنه قد يشير إلى حالة طبية ثانوية، مضيفاً أن “طنين الأذن لا علاقة له بفقدان السمع، إنه مشكلة منفصلة ومعزولة.

وأضاف جاكسون “بصفتنا أخصائيين سمعيات، فإن ما نبحث عنه هو كيفية ظهور طنين الأذن، لأنه في بعض الحالات النادرة، يكون لدينا سبب لإحالة المرضى لإجراء فحوصات طبية إضافية”.

ويحدث الطنين أحادي الجانب عندما تكون الحالة موجودة في أذن واحدة فقط، وقد يكون هذا طبيعيًا، ولكنه قد يشير إلى وجود ورم في جزء واحد من الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الصوت نابضًا – مثل دقات القلب – فيجب على المريض مراجعة طبيب مختص.

ويمكن أن يشير طنين الأذن أيضًا إلى مشكلات أخرى تتعلق بصحتك ربما لم تفكر فيها من قبل، مثل ارتفاع ضغط الدم. لذلك، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من طنين الأذنين، يجب عليك التحدث إلى طبيب مختص للحصول على التشخيص المناسب.