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شاهد.. انتشار دوريات حركة «طالبان» في العاصمة كابول (فيديو)

شاهد.. انتشار دوريات حركة «طالبان» في العاصمة كابول (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “العربية الحدث” مقطع فيديو لانتشار دوريات تابعة لعناصر حركة طالبان الأفغانية في شوارع العاصمة “كابول” عقب سيطرتها على القصر الرئاسي.

ويوضح المقطع ، عشرات من عناصر الحركة يقودون سيارات دفع رباعي مكشوفة ويحملون الأسلحة بإحدى الشوارع الرئيسية وسط اختناق مروري وازدحام شديد.

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني بلاده الأحد، وفق ما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

وبعد إعلان مغادرة الرئيس غني البلاد، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول “لمنع عمليات النهب” بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

وكان رحيل غني عن السلطة من المطالب الرئيسية لحركة طالبان خلال محادثات السلام مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.

 

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