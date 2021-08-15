تنبيه عاجل من «المرور» لسالكي طريق «عمر بن الخطاب» بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للمرور بمنطقة المدينة المنورة، إغلاق طريق عمر بن الخطاب بشكل جزئي بسبب تنفيذ أعمال مشروع.

وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه سيتم إغلاق الطريق بشكل جزئي بدءًا من مساء أمس الأحد الموافق 7 محرم وحتى 7 من صفر 1443هـ.

وأكد “المرور” ضرورة استخدام الطرق البديلة خلال مدة الإغلاق.