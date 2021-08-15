أمانة جدة تعلن توفر 43 وظيفة بعدة تخصصات عبر جدارة

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أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر (43) وظيفة هندسية وفنية وقانونية للجنسين من الرجال والنساء عبر منصة (جدارة).

ودعت الأمانة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الفنية والهندسية والتخصصية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

مجالات التوظيف:

وظائف هندسية.

وظائف فنية.

وظائف قانونية.

قائمة الوظائف المعلنة والشروط (PDF): اضغط هنا

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 08/01/1443هـ الموافق 16/08/2021م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ .م2022/05/13 الموافق هـ1443/10/12

طريقة التقديم:

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