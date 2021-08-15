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القبض على 3 مواطنين بالحدود الشمالية بحوزتهم 2 كجم حشيش مخدر

القبض على 3 مواطنين بالحدود الشمالية بحوزتهم 2 كجم حشيش مخدر
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تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على 3 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية بحوزتهم 2 كيلوجرام من الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة ومبالغ نقدية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية عن القبض على 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالت من العمر، ضبط بحوزتهم 2 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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