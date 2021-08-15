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قبل أيام من إطلاقه.. تعرّف على أهم مزايا هاتف «iPhone 13»

قبل أيام من إطلاقه.. تعرّف على أهم مزايا هاتف «iPhone 13»
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تواصل – وكالات:

تعتزم شركة “أبل”  إطلاق هاتف  iPhone 13، في سبتمبر   المقبل، فيما  تستمر التسريبات حول المزيد من التفاصيل وخصائص المنتجات الجديدة التي تعزز بشكل متزايد ما يمكن أن نتوقعه في أكبر حدث لشركة ”أبل“ في عام 2021.

ووفقًا لتحقيق جديد أجرته شركة الأبحاث TrendForce، فإن أحد الابتكارات الرئيسة والأكثر أهمية الموجودة في خط iPhone 13 سيكون المعالج الجديد بسرعة أعلى وكفاءة أكبر في استخدام الطاقة.

وتشير الوثيقة التي نشرتها مؤسسة الأبحاث إلى أن شركة ”أبل“ ستتميز بسلسلة الهواتف الذكية الرائدة المقبلة عبر تحديثات ضخمة للأجهزة.

ووفقًا للتقرير، أولى الأشياء المهمة هو معالج Apple A15 Bionic أحادي الشريحة، الذي صُنع وفقًا لمعايير 5 نانومتر، كما أن هواتف سلسلة iPhone 13 ستدعم mmWave 5G خارج الولايات المتحدة، إلى جانب تلقيها تصميمًا جديدًا، بفضله كان من الممكن تركيب بطاريات ذات سعة أكبر فيها.

ووفقًا للبيانات، سيتلقى iPhone 13 Pro Max بطارية بسعة 4352 مللي أمبير في الساعة (بدلًا من 3687 مللي أمبير في الساعة لجهاز iPhone 12 Pro Max)، وسيتلقى iPhone 13 وiPhone 13 Pro بنفس الشاشات بطارية سعة 3095 مللي أمبير في الساعة (بدلًا من 2815 مللي أمبير في الساعة)، وستزيد سعة بطارية iPhone 13 mini من 2227 إلى 2406 مللي أمبير في الساعة.

ويكشف المصدر أيضًا، أن iPhone 13 الجديد سيدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط. مع العلم أن iPhone 12 يدعم الشحن بقوة 22 واط، على الرغم من أن شركة أبل تبيع شاحنًا منفصلًا بسعة 20 واط فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن iPhone 13 سيكون مزودًا بجهاز تحديد المدى بالليزر.

وبالنسبة للتصميم، ستتضمن جميع الهواتف الذكية ثقبًا صغيرًا للكاميرا الأمامية، وبالإضافة إلى وحدة الكاميرا الرئيسة المعدلة قليلًا ستحتوي الموديلات الأصغر حجمًا على وحدتين موجودتين بشكل قطري، بينما ستحتوي الموديلات الأكبر على كاميرات أكبر.

وستدعم شاشة الموديلات الأكبر معدل تحديث ديناميكي متكيف للصور من 1 إلى 120 هرتز، بالإضافة إلى أن الشركة ستزيد من سعة ذاكرة الفلاش حتى 1 تيرابايت.

ووفقًا لـ TrendForce أيضًا، يجب أن تحافظ الطرز الأربعة لخط iPhone 13 على أسعار طرز الجيل الحالي، نظرًا لأن أبل لديها سيطرة كبيرة على تكاليف التصنيع الخاصة بها.

تجدر الإشارة إلى أن التفاصيل التي نشرتها شركة الأبحاث ليست جديدة، لكنها تعزز خطط أبل لوصول هواتفها الذكية الجديدة وتشير إلى ما يمكن أن نتوقعه من تلك الأجهزة.

 

 

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