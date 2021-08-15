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أفغانستان.. فوضى في مطار «كابول» عقب سيطرة طالبان على القصر الرئاسي (فيديو)

أفغانستان.. فوضى في مطار «كابول» عقب سيطرة طالبان على القصر الرئاسي (فيديو)
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تواصل – وكالات: 

نشرت قناة ” الإخبارية” مقطع فيديو  يظهر انتشار حالة من الفوضى في مطار العاصمة الأفغانية “كابول” مع استمرار عمليات الإجلاء بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وفرضت حركة طالبان نفوذها على معظم ولايات أفغانستان ، قبل أن تعلن سيطرتها على 11 منطقة في العاصمة كابول من أصل  15 منطقة.

وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني عن مغادرته للبلاد، وتوجهه إلى طاجكستان ، مما أتاح الفرصة لمقاتلي طالبان بدخول القصر الرئاسى فى كابول، حيث دعت الحركة قواتها لاقتحام العاصمة والدخول إلى المناطق التي خرجت عن سيطرة القوات الأفغانية .

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