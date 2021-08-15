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طبيب باطنية يحذر من سلوك شائع أثناء شواء الدجاج يؤدي إلى التسمم الغذائي

طبيب باطنية يحذر من سلوك شائع أثناء شواء الدجاج يؤدي إلى التسمم الغذائي
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تواصل – فريق التحرير:

حذر طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي من خطأ شائع يتغافل عنه الكثيرين يؤدي إلى التسمم الغذائي.

وأوضح “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن وضع الدجاج النيء في الشواية فوق الدجاج الجاهز للأكل، وتناول الدجاج غير المطبوخ جيدًا، يعد غير صحي ومن أسباب الإصابة بالتسمم الغذائي.

جدير بالذكر أنمعظم أنواع التسمم الغذائي أو تسمم الطعام تسبب واحدًا أو أكثر من العلامات والأعراض التالية:

· الغثيان

· القيء

· إسهال ذو طابع مائي أو دموي

· آلام البطن والتشنجات

· الحمى

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