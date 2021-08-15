الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأرصاد» توضح أعلى وأقل درجة حرارة سجلت اليوم في «مصايف» المملكة

«الأرصاد» توضح أعلى وأقل درجة حرارة سجلت اليوم في «مصايف» المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى وأقل درجة حرارة تم تسجيلها اليوم الأحد في مصايف المملكة.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها اليوم في مصايف المملكة في مدينة السودة التي سجلت 25 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت في مصايف المملكة كانت في مدينة  الطائف بـ37 درجة مئوبة، فيما تراوحت درجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية في ( بللحمر ، وبللسمر و النماص والشفا).

مواد ذات صلة

شاهد.. هطول أمطار شمال محافظة «الطائف»

شاهد.. هطول أمطار شمال محافظة «الطائف»

توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وغبار على هذه المناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وغبار على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

«الأرصاد»: الأحساء وحفر الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

«الأرصاد»: الأحساء وحفر الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>