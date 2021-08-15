«الأرصاد» توضح أعلى وأقل درجة حرارة سجلت اليوم في «مصايف» المملكة

تواصل – فريق التحرير:
أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى وأقل درجة حرارة تم تسجيلها اليوم الأحد في مصايف المملكة.
وأبان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها اليوم في مصايف المملكة في مدينة السودة التي سجلت 25 درجة مئوية.
وأشار المركز إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت في مصايف المملكة كانت في مدينة الطائف بـ37 درجة مئوبة، فيما تراوحت درجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية في ( بللحمر ، وبللسمر و النماص والشفا).
🛑أجواء المصايف "درجات#الحرارةالعظمى" لهذا اليوم:#السودة25#بللحمر28#بللسمر29#النماص#الشفا30#الباحة#بلجرشي#تنومة31#أبها#الهدا32#الطائف37#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا#فصل_الصيفpic.twitter.com/95MaTHjJhG
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)August 15, 2021