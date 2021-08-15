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أفغانستان.. مسلحو حركة طالبان يقتحمون القصر الرئاسي في كابول

أفغانستان.. مسلحو حركة طالبان يقتحمون القصر الرئاسي في كابول
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تواصل – وكالات:

كشفت تقارير إعلامية عن اقتحام مقاتلي حركة طالبان للقصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية “كابول”،  وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة في البلاد وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة.

وقالت الحركة إن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها بعد هروب رجال الأمن وتخليهم عن مواقعهم.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن  حركة طالبان أعلنت سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أنحاء متفرقة من أفغانستان دون مؤشرات على مواجهة مسلحيها أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية.

ومن جهته، قال وزير الدفاع الأفغانى ، إن الرئيس الأفغانى أشرف غنى، كبل أيادينا ولاذ بالفرار، إلى خارج البلاد، حيث توجه إلى طاجكستان.

 

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