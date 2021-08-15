الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الدفاع» تطلق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان

«الدفاع» تطلق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان.

وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المرحلة الثانية من توطين وظائف أطباء أسنان تشمل عدة مناطق في مستشفيات القوات المسلحة، وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة.. التخصصات المتاحة ورابط التقديم

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة.. التخصصات المتاحة ورابط التقديم

مسؤول بـ«الموارد البشرية» يوضح المهن المستثناة من قرار توطين المجمعات التجارية (فيديو)

مسؤول بـ«الموارد البشرية» يوضح المهن المستثناة من قرار توطين المجمعات التجارية (فيديو)

بدءاً من الغد..اشتراط «التحصين» لدخول مرافق ⁧‫وزارة الدفاع

بدءاً من الغد..اشتراط «التحصين» لدخول مرافق ⁧‫وزارة الدفاع

«الموارد البشرية» توضح مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية

«الموارد البشرية» توضح مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة