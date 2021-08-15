«الدفاع» تطلق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان.

وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المرحلة الثانية من توطين وظائف أطباء أسنان تشمل عدة مناطق في مستشفيات القوات المسلحة، وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.