الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من «التجارة» إلى «الملكية الفكرية»

انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من «التجارة» إلى «الملكية الفكرية»
0

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من وزارة التجارة إلى الهيئة استنادًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/14/ 1439هـ الموافق 29 / 5/ 2018 م القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها؛ ولتباشر أعمال إنفاذ العلامات التجارية في المملكة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

وتعمل الهيئة على استكمال مسيرة إنفاذ العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة وجهودها في المرحلة الماضية والارتقاء بها في المملكة من خلال تحسين الأنظمة والإجراءات لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتكاملها.

وتدعو الهيئة كل من يرغب الاستفادة من الخدمات المتعلقة بإنفاذ العلامات التجارية التواصل عبر بوابةالهيئة، واستكمال النماذج المخصصة، أو من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية (الرقم المباشر (920021421) –البريد الإلكتروني – حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي saipksa@).

مواد ذات صلة

«التجارة» تُشهِّر بمواطن مكّن مقيم من مزاولة نشاط الصيدلة مقابل 3 آلاف ريال شهريا

«التجارة» تُشهِّر بمواطن مكّن مقيم من مزاولة نشاط الصيدلة مقابل 3 آلاف ريال شهريا

«التجارة» تشهر بصاحب محطة تورط في بيع وقود مغشوش بالطائف

«التجارة» تشهر بصاحب محطة تورط في بيع وقود مغشوش بالطائف

استدعاء أكثر من 35 ألف سيارة «توسان.. خلل خطير يسبب حريق بالمحرك

استدعاء أكثر من 35 ألف سيارة «توسان.. خلل خطير يسبب حريق بالمحرك

وظائف إدارية شاغرة في أرامكو للتجارة.. التخصصات ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة في أرامكو للتجارة.. التخصصات ورابط التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>