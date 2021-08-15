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«الشيخ الفوزان» يوضح طريق الآباء لدفع أطفالهم التعلق بالمساجد منذ الصغر (فيديو)

«الشيخ الفوزان» يوضح طريق الآباء لدفع أطفالهم التعلق بالمساجد منذ الصغر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

دعا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الآباء إلى ربط أبنائهم بالمساجد، وذلك بتنشئتهم على عبادة الله والمحافظة على الصلاة مع الجماعة بالحضور في المساجد، وطلب العلم.

وأشار إلى أن ربط الأبناء بالمساجد يكون بحث الأبناء على حضور دروس العلم فيها، وكذلك المحاضرات وغير ذلك مما فيه فائدة لهم ليتزودوا مع دروسهم ومع معلوماتهم في المدارس.

وأكد الشيخ الفوزان، أن المساجد هي مدارس، بل أهم من المدارس، فهي التي تربي الأولاد على طاعة الله وعبادته، وعلى تحصيل العلم النافع والقدوة الصالحة.

ودعا الشيخ الفوزان الآباء للمحافظة على أولادهم في المساجد، بأن لا يتركوهم ينامون أو يلهون ويعلبون.

وأشار إلى أنه من فوائد إحضار الأولاد للمساجد منذ الصغر، هو أن يروا إخوانهم المسلمين صفوفاً يصلون خلف إمامهم يدعون الله ويتلون القرآن.

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