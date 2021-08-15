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«هيئة المقاولين» تطلق مبادرة لتقييم المقاولين.. خدمة جديدة لأصحاب المشروعات

«هيئة المقاولين» تطلق مبادرة لتقييم المقاولين.. خدمة جديدة لأصحاب المشروعات
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مبادرة تقييم المقاولين، إحدى مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تمكّن من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل إيجاد فرص للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم، الأمر الذي سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ويسهم في رفع جودته.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية؛ لتمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة، مما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم.

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