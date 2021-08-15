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ضبط 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على المنازل وسرقتها بمكة.. 530 ألف ريال

ضبط 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على المنازل وسرقتها بمكة.. 530 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة، بـ 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة.

و صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين، و(4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (20) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح أن الجرائم تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات منها، حيث قدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (530,000) ريال.

وأكد أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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