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شاهد .. لحظة اقتحام حركة «طالبان» لقصر القائد الأفغاني عبد الرشيد دستم (فيديو)

شاهد .. لحظة اقتحام حركة «طالبان» لقصر القائد الأفغاني عبد الرشيد دستم (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت حركة “طالبان” الأفغانية مقطع فيديو يظهر اقتحام عناصرها لمقر إقامة القائد الأفغانى عبد الرشيد دستم.

ويوضح المقطع المصور من قبل الحركة ، عناصرها وهم يتجولون داخل قصر “دستم”، ويتباهون بالاستيلاء عليه وعلى محتوياته الفاخرة من أثاث وأجهزة.

وأحكمت حركة طالبان قبضتها على مناطق شمال أفغانستان بعد أن سيطرت اليوم السبت على مدينة “مزار شريف” عاصمة ولاية بلخ وكبرى مدن شمال أفغانستان، وآخر معاقل الحكومة في الولايات الشمالية، وفقاً لـ”وكالة الأنباء الفرنسية”.

وقال أفضل حديد رئيس المجلس المحلي بإقليم بلخ “طالبان سيطرت على مزار شريف”، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال. وقال إن الجنود تركوا العتاد وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.

وتابع قائلاً “جميع القوات الأمنية غادرت مدينة “مزار شريف” على الرغم من استمرار الاشتباكات المتفرقة في منطقة واحدة قرب وسط المدينة.

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