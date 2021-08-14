«وكيل الصحة» يكشف تأثير اللقاح على الحالات الحرجة المصابة بـ«كورونا»

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كشف وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، عن مدى التأثير الإيجابي للقاح كورونا على الحالات الحرجة والمنومة المصابة بفيروس كورونا.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد 19 خفضت التنويم بنسبة 71% والحالات الحرجة 80%.

وأشار إلى أنه مع وصول الحاصلين على الجرعة الثانية إلى 35% بدأ يتضح تأثير ذلك على منحنى الحالات الكلي، لافتاً إلى أن هناك انخفاضا متسارعا بالتوازي مع زيادة التغطية بالجرعة الثانية، وأن الطريق واضح للخلاص من الجائحة.