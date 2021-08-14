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هل يمكن للموظفين التسجيل والحصول على دعم «ريف»؟ البرنامج يجيب

هل يمكن للموظفين التسجيل والحصول على دعم «ريف»؟ البرنامج يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج “ريف” أنه يشترط للتسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، ألا يشغل المتقدم أي وظيفة، سواء في القطاع العام أو الخاص.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد يعمل بالقطاع الخاص، استفسر بشأن مدى إمكانية التقديم في البرنامج والحصول على الدعم.

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54.000 ريال في السنة.

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

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