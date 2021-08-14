توقعات طقس الغد.. أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر.

وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة. في حين يتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.