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بشرى سارة من «وزارة الحج» لراغبي أداء العمرة من خارج المملكة (فيديو)

بشرى سارة من «وزارة الحج» لراغبي أداء العمرة من خارج المملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام الشريف ، أن الشهور المقبلة سوف تشهد ارتفاعاً في أعداد المعتمرين من خارج المملكة، حيث سيتم رفع الأعداد تدريجياً.

وأوضح في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”، أنه يتوقع زيادة أعداد المعتمرين من خارج المملكة خلال شهر ربيع الأول ورجب ورمضان، لافتاً إلى أن الوزارة تحث دائماً المعتمرين سواء من الداخل أو الخارج على تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد وغيرها.

ولفت إلى أن السبب وراء انخفاض الأعداد خلال الأيام الأولى من استقبال معتمري الخارج، يرجع إلى الظروف الصحية في بعض الدول في ظل انتشار الجائحة.

وأشار إلى أن موسم العمرة يختلف عن الحج في أنه يمتد إلى 10 أشهر كاملة ويعتمد على العرض والطلب.

 

 

 

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