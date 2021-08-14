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«الجوازات» توضح طريقة إسقاط العمالة المنزلية في حال الخروج بلا عودة

«الجوازات» توضح طريقة إسقاط العمالة المنزلية في حال الخروج بلا عودة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات ، طريقة إسقاط العمالة المنزلية في حال عدم العودة، ولا زالت في سجل المستفيد.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع” تويتر”، أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً ببلاغ خرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر  من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد  ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة .

وكان أحد المتابعين قد استفسر عن طريقة حذف العاملة المنزلية، التي لم تعد وانتهت تأشيرة الخروج والعودة بينما هي لازالت في السجل.

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