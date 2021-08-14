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«الأرصاد»: الأحساء وحفر الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

«الأرصاد»: الأحساء وحفر الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصادن أن مدينتي الأحساء وحفر الباطن سجلتا، أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم حيث سجلتا 49 درجة مئوية.

يأتي ذلك في حين سجلت الرياض 47 درجة، بينما بلغت أقل درجة حرارة في السودة بواقع 23 درجة مئوية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق(جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة أن تصل الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-30 كم/ساع، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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