الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشاري يزف بشرى سارة بقرب انتهاء جائحة «كورونا» من المملكة (فيديو)

استشاري يزف بشرى سارة بقرب انتهاء جائحة «كورونا» من المملكة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

زف استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة،  بشرى سارة بشأن منحنى الإصابة والحالات الحرجة  لفيروس كورونا ” كوفيد 19″.

وأكد في مداخلة مع “الإخبارية “،  أن تلقّي كل أفراد المجتمع لجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” سيؤدي إلى انتهاء الجائحة بالمملكة في مدة من  3 إلى 6 أشهر.

وقال إنه يتوقع مع التوسع في اللقاحات وأخذ الجرعتين لفئة 12-18 سنة، وكبار السن وجميع أفراد المجتمع، تغييراً في المنحنى الوبائي لهذا المرض.

وأضاف أنه كلما قلت الحالات الخطرة ونسبة الوفيات التي يسببها هذا الفيروس، فإن هذا يعتبر مؤشراً إلى قرب نهاية الجائحة.

 

 

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 681 إصابة و10 حالات وفاة و1447 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 681 إصابة و10 حالات وفاة و1447 حالة تعافي

حقن آلاف الألمان بـ«محلول ملحي» بدلاً من «لقاح كورونا»

حقن آلاف الألمان بـ«محلول ملحي» بدلاً من «لقاح كورونا»

«الصحة» توضح  نسبة طلاب المتوسطة والثانوية الذين تلقوا لقاح «كورونا»

«الصحة» توضح  نسبة طلاب المتوسطة والثانوية الذين تلقوا لقاح «كورونا»

هل توجد حالات مصابة بمتحور «دلتا» بالمملكة؟.. استشاري يجيب (فيديو)

هل توجد حالات مصابة بمتحور «دلتا» بالمملكة؟.. استشاري يجيب (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>