استشاري يزف بشرى سارة بقرب انتهاء جائحة «كورونا» من المملكة (فيديو)

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زف استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، بشرى سارة بشأن منحنى الإصابة والحالات الحرجة لفيروس كورونا ” كوفيد 19″.

وأكد في مداخلة مع “الإخبارية “، أن تلقّي كل أفراد المجتمع لجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” سيؤدي إلى انتهاء الجائحة بالمملكة في مدة من 3 إلى 6 أشهر.

وقال إنه يتوقع مع التوسع في اللقاحات وأخذ الجرعتين لفئة 12-18 سنة، وكبار السن وجميع أفراد المجتمع، تغييراً في المنحنى الوبائي لهذا المرض.

وأضاف أنه كلما قلت الحالات الخطرة ونسبة الوفيات التي يسببها هذا الفيروس، فإن هذا يعتبر مؤشراً إلى قرب نهاية الجائحة.