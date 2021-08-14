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«الزعاق» يتوقع انتهاء «القيظ» مع نهاية شهر محرم (فيديو)

«الزعاق» يتوقع انتهاء «القيظ» مع نهاية شهر محرم (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بمشيئة الله، انتهاء حالة القيظ مع نهاية شهر الله المحرم.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” “نحن الآن في أواخر الأيام القيظية، وينتهي القيظ مع نهاية شهر محرم، وحينذاك نبدأ نحس ببرودة آخر الليل”.

وأضاف د. خالد الزعاق “موسم سهيل يبدأ من 12 محرم ويستمر حتى 20 أغسطس، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.

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