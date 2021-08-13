الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التجارة» تُشهِّر بمواطن مكّن مقيم من مزاولة نشاط الصيدلة مقابل 3 آلاف ريال شهريا

«التجارة» تُشهِّر بمواطن مكّن مقيم من مزاولة نشاط الصيدلة مقابل 3 آلاف ريال شهريا
0

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين الأول للثاني من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته عبر تشغيل صيدلية بمدينة حائل وتأجيرها للمتستر عليه مقابل 3 آلاف ريال شهرياً.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة أثناء تنفيذ جولاتها التفتيشية بمنطقة حائل قد اشتبهت في المنشأة المخالفة، وبمباشرة القضية ثبت تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك والتعامل مع مندوبي المبيعات بشكل مباشر، كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري إلى خارج المملكة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن غرامة مالية 120 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.

مواد ذات صلة

مواطن يشكو فصله بعد طلبه من مسؤول بالشركة التي يعمل بها إبراز «توكلنا».. و«الموارد البشرية» تتفاعل

مواطن يشكو فصله بعد طلبه من مسؤول بالشركة التي يعمل بها إبراز «توكلنا».. و«الموارد البشرية» تتفاعل

«التجارة» تشهر بصاحب محطة تورط في بيع وقود مغشوش بالطائف

«التجارة» تشهر بصاحب محطة تورط في بيع وقود مغشوش بالطائف

استدعاء أكثر من 35 ألف سيارة «توسان.. خلل خطير يسبب حريق بالمحرك

استدعاء أكثر من 35 ألف سيارة «توسان.. خلل خطير يسبب حريق بالمحرك

وظائف إدارية شاغرة في أرامكو للتجارة.. التخصصات ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة في أرامكو للتجارة.. التخصصات ورابط التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>