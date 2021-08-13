جدة.. ضبط 4 مقيمين بحوزتهم 4.6 كيلو من مادة الشبو المخدرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن القبض على (4) مقيمين في جدة بحوزتهم (4.6) كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة، وضُبط بحوزتهم (4.6) كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.