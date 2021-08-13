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«استشاري» يوضح طريقة خفض السكر التراكمي واللحظي (فيديو)

«استشاري» يوضح طريقة خفض السكر التراكمي واللحظي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، طريقة سهلة لخفض السكر التراكمي واللحظي عند المرضى.

وقال “الخضيري” عبر”تويتر”: “من طرق خفض السكر التراكمي لمن لديه مقاومة أنسولين وارتفاع عالي بالتراكمي واللحظي، مع العلاجات؛ أترك الخبز لعدة أشهر واستبدله بالورقيات لتأكل بها فول أو تونة أو بيض، أو تعمل قرص من بيض مقلي وكأنه خبزة تتناول بها الأكل”.

وأضاف: “قد نجحت مع كثير ممن اقترحتها عليهم لأن كل القمح يرفع السكر”.

 

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