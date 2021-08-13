«استشاري» يوضح طريقة خفض السكر التراكمي واللحظي (فيديو)

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أوضح أستاذ علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، طريقة سهلة لخفض السكر التراكمي واللحظي عند المرضى.
وقال “الخضيري” عبر”تويتر”: “من طرق خفض السكر التراكمي لمن لديه مقاومة أنسولين وارتفاع عالي بالتراكمي واللحظي، مع العلاجات؛ أترك الخبز لعدة أشهر واستبدله بالورقيات لتأكل بها فول أو تونة أو بيض، أو تعمل قرص من بيض مقلي وكأنه خبزة تتناول بها الأكل”.
وأضاف: “قد نجحت مع كثير ممن اقترحتها عليهم لأن كل القمح يرفع السكر”.
من طرق خفض السكر التراكمي لمن لديه مقاومة انسولين وارتفاع عالي بالتراكمي واللحظي:(مع العلاجات)اترك الخبز لعدة أشهر واستبدله بالورقيات لتأكل بها(فول اوتونة اوبيض…) او تعمل قرص من بيض مقلي وكأنه خبزة تتناول بها الاكل👇🏾وقد نجحت مع كثير ممن اقترحتها عليهم(لأن كل القمح يرفع السكر)pic.twitter.com/aXau2DUdyj
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy)August 13, 2021