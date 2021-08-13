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باحث يوضح تأثير «قلق كورونا» على مستوى الطلاب والطالبات (فيديو)

باحث يوضح تأثير «قلق كورونا» على مستوى الطلاب والطالبات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف باحث في المجال الصحي، عن تأثير القلق والخوف من فيروس كورونا على المستوى العلمي للطلاب والطالبات.

وقال الباحث خلال مداخلة هاتفية، بقناة الإخبارية: “دراسات أكدت أن القلق والخوف بشكل عام له تأثير على أداء الإنسان”.

وأضاف: “هناك دراسة عملت على تأثير القلق على الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من سن 12 إلى 18 عاما، وأكدت أن الطلاب الذين يعانون من القلق تأثر تحصيلهم العلمي ونتائجهم”.

وتابع: “ركزت الدراسة أيضا على المقارنة بين الطلاب الذين قدرتهم العقلية متوسطة والطلاب ذوي القدرة العقلية العالية وتوصلت إلى أن الطلاب الذين قدرتهم العقلية متوسطة ولكن لا يعانون من القلق هؤلاء الطلاب حصلوا على نتائج دراسية عالية في نهاية العام الدراسي مقارنة بالطلاب الأذكياء”.

 

 

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التعليقات (٥)اضف تعليق

  1. ٥
    زائر

    التعليق

  2. ٤
    زائر

    الله يقوم ولدك بالسلامه ويشفيه

  3. ٣
    زائر

    اسأل الله ان يشفيه

  4. ٢
    ص د ر

    اللهم اشفيه يارب وجميع المسلمين

  5. ١
    زائر

    الله يقومه سالما معافا