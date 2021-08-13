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«لجنة الحج والعمرة» توضح طريقة استقبال المعتمرين من دول النطاقات «غير الخضراء» (فيديو)

«لجنة الحج والعمرة» توضح طريقة استقبال المعتمرين من دول النطاقات «غير الخضراء» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة، الدكتور منصور أبو خنجر، اليوم الجمعة، عن عدد من الضوابط الخاصة باستقبال المعتمرين من خارج المملكة.

وقال أبو خنجر، خلال حديثه لبرنامج “mbc في أسبوع”، أن تحديد النطاقات الصحية المعنية بالحالة الوبائية لفيروس كورونا لدى الدول التي يتم استقبال المعتمرين منها يتم بواسطة وزارتي الصحة والداخلية، ثم يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام الرسمية.

وأوضح أن هذه النطاقات تكون معلومة لدى القنصليات والسفارات السعودية بالخارج، حيث يتم الرد على طلبات المتقدمين، بالقبول أو التحفظ أو زيادة الشروط. وأكد أبو خنجر، أنه يمكن للشخص أداء أكثر من عمرة خلال السنة.

وأضاف أنه يمكن استقبال معتمرين من النطاقات غير الخضراء، بعد اشتراط الحجر لمدة 3 أو 5 أيام، مؤكدًا أن هذه السياسة يتم تطبيقها من قبل الناقل الجوي.

 

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