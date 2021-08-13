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«الغذاء والدواء» تلزم شركات الأدوية بوضع الأسعار من خلال الباركود

«الغذاء والدواء» تلزم شركات الأدوية بوضع الأسعار من خلال الباركود
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة الالتزام بإضافة “باركود” ثنائي الأبعاد على الدواء، حيث يتم قراءته عبر تطبيق “طمني” التابع للهيئة، ويحتوي على السعر الفعلي والفوري ورقم تسجيل المستحضر.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود ، ولا يسمح لهم بزيادته.

وأوضحت أن الإفصاح عن السقف الأعلى لسعر الدواء يساهم في:

1- ضمان توفر الدواء بنقاط البيع وعدم سحبه لتعديل السعر المطبوع.

2- السماح بمجال للتنافس بين الشركات للبيع بسعر أقل من السعر المحدد للهيئة دون السماح لهم بالزيادة عليه حيث تعتبر تسعيرة الهيئة هي السقف الأعلى للسعر.

3- ضمان التعديل الفوري لأسعار الأدوية إلكترونياً.

ويمكن للمستهلكين معرفة السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية من خلال قراءة “الباركود” في تطبيق “طمني” التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد” من خلال الرابط: (هنا).

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