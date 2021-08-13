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وكيل الحج: وصول 50 معتمراً من خارج المملكة غداً.. رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90 ألف معتمر (فيديو)

وكيل الحج: وصول 50 معتمراً من خارج المملكة غداً.. رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90 ألف معتمر (فيديو)
Saudis and foreign residents circumambulate (Tawaf) the Kaaba in the Grand Mosque complex in the holy city of Mecca, on October 4, 2020, as authorities partially resume the year-round Umrah for a limited number of pilgrims amid extensive health precautions after a seven-month coronavirus hiatus. (Photo by BANDAR AL-DANDANI / AFP)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، عبدالعزيز وزان، عن وصول 50 معتمراً من الخارج يوم غد السبت، عبر رحلة مخصصة فقط لنقل المعتمرين إلى المملكة.

وأوضح “وزان” خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن مطار الملك عبدالعزيز بجدة سيشهد مساء اليوم الجمعة، وصول أول طلائع المعتمرين القادمين من الخارج، وعددهم خمسة معتمرين.

وأشار إلى أنه سوف يتم نقلهم عبر الحافلات إلى المدينة المنورة، مبيناً أن عدد معتمري الخارج سيزيد بشكل تصاعدي.

وأكد “وزان” أن تصاريح العمرة ليست فقط للطواف والسعي، وإنما تتضمن أيضا شعائر أخرى إضافية تقدم للزوار سواء من الداخل أو الخارج، ومنها الصلاة بالمسجد الحرام وزيارة النبي -صلي الله عليه وسلم-.

وأضاف أن أعداد المعتمرين حاليًا 60 ألفاً يوميًا، وهناك توجه بأن يتم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 90 ألفاً ثم إلى 120 ألفاً يوميًا، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالحرم.

 

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