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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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السفارة في جورجيا تنبه المواطنين: تعليق المواصلات العامة ومنع المناسبات والفعاليات

السفارة في جورجيا تنبه المواطنين: تعليق المواصلات العامة ومنع المناسبات والفعاليات
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت سفارة المملكة في جورجيا، أن السلطات في جورجيا أعلنت تحديث الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد.

وقالت السفارة عبر حسابها بتويتر، إنه تم تحديث الإجراءات الاحترازية بدءاً من 14 أغسطس 2021م ولمدة 3 أسابيع.

وأشارت السفارة إلى أن حكومة جورجيا قررت تعليق المواصلات العامة (ويستثنى النقل بين المدن – والنقل الخاص)، مع استمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة 23:00 وحتى 05:00 صباحاً، ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

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