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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية.. التخصصات ورابط التقديم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية.. التخصصات ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضحت إدارة البنك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول عمليات غرفة التداول وتطوير المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمات المصرفية، المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة.

– أخصائي أول عمليات الأمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة) أو أي تخصص ذي الصلة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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