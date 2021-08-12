حقن آلاف الألمان بـ«محلول ملحي» بدلاً من «لقاح كورونا»

تواصل – وكالات:

باشرت الشرطة الألمانية التحقيق في واقعة حقن آلاف الألمان بمحلول ملحي بدلاً من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وفي التفاصيل، طلبت السلطات الألمانية من أكثر من ثمانية آلاف شخص الحصول على جرعات إضافية من لقاحات فيروس كورونا، بسبب الاشتباه في قيام ممرضة بحقن محلول ملحي بدلاً من اللقاح في كثير من الحالات.

وبدأت الشرطة الألمانية، التحقيق في تصرفات الممرضة في مركز تطعيم في مقاطعة فريزلاند، بالقرب من ساحل بحر الشمال.

وفي البداية، كان يُعتقد أن ستة أشخاص فقط تلقوا محلول الملح غير المؤذي ، فيما كانت أعمار العديد من المتضررين أكثر من 70 عامًا، وهي فئة معرضة لخطر الإصابة بالوباء.

ونقلت صحيفة محلية عن مفتش الشرطة، بيتر بير، قوله إن الممرضة البالغة من العمر 40 عامًا كانت تشارك “معلومات تنتقد (لقاحات) كورونا” على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنتقد القيود الحكومية التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.