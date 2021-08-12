«التجارة» تشهر بصاحب محطة تورط في بيع وقود مغشوش بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، أمس الخميس، بمسؤول عن محطة وقود بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” ، أن صاحب المحطة وهو مواطن ثبت تورط المنشأة التي يملكها ، في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.

وأكدت الوزارة صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالطائف بإدانة المسؤول عن المحطة، بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، مبينة أن الحكم تضمن غرامة مالية والتشهير بالمخالف، كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.