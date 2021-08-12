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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«مرور الرياض»: تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق

«مرور الرياض»: تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت إدارة مرور منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق.

وأشارت الإدارة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان.

وتابعت الإدارة العامة للمرور أن ذلك يأتي لضمان انسيابية الحركة المرورية، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

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